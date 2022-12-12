Новый тренер Испании де ла Фуэнте: хочу, чтобы 48 миллионов испанцев отдали жизни за нас

Новый главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте провёл первую пресс-конференцию в качестве наставника основного состава национальной команды.

«Я хочу выразить благодарность Королевской федерации футбола Испании за то, что позволила мне развивать мою страсть к футболу. Как я воспринял своё назначение? Со всем смирением и скромностью. Если в Испании есть кто-то, кто знает настоящее и будущее испанского футбола, то этот человек перед вами.

Для меня это новый этап. Все кандидаты в сборную имеют одинаковые возможности, чтобы попасть в состав. У нас есть очень хорошие футболисты, для них открыты все двери. Я сторонник талантов. Мы постараемся выжать максимум из каждого футболиста, чтобы принести успех всей команде.

Я хочу, чтобы 48 миллионов испанцев отдали свои жизни за эту команду и за футболку сборной», — приводит слова наставника пресс-служба испанской команды.

Ранее де ла Фуэнте работал с юниорскими и молодёжными сборными Испании. Специалист приступит к исполнению своих обязанностей в основной сборной по окончании чемпионата мира в Катаре. На этом посту Луис де ла Фуэнте сменил предыдущего главного тренера Луиса Энрике, который был уволен после вылета сборной в 1/8 финала мундиаля 2022 года в Катаре.



Под руководством де ла Фуэнте сборная Испании становилась серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в Токио.