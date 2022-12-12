Источник: сумма выкупа Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» составляет 235 млн рублей

Сумма выкупа нападающего самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева составляет 235 млн рублей. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Источник подтверждает, что Пиняев интересен московскому «Локомотиву». Железнодорожники отправляли официальный запрос в «Крылья Советов», однако получили отказ. Сумма отступных по контракту Пиняева с самарцами составляет 235 млн рублей. Но «Локомотив» хочет выкупить нападающего за меньшую сумму.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» сделал «Крыльям Советов» предложение по трансферу трёх игроков — Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Романа Ежова, однако оно было отклонено.
Пиняев участвовал в 11 матчах Российской Премьер-Лиги текущего сезона и отметился тремя голами и одной результативной передачей.
- 12 декабря 2022
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