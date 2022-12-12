Кунде: Франции придётся постараться, чтобы забить в ворота Марокко

Защитник сборной Франции Жюль Кунде прокомментировал грядущую встречу с Марокко в рамках полуфинала чемпионата мира по футболу, а также назвал ключевые характеристики африканской команды, которая за весь турнир пропустила только один мяч — автогол в матче с Канадой (2:1).
«Мы знаем, что это команда, которая добилась исключительного результата, уже обыграла очень классные команды. Это уже не сюрприз. Они заслуживают того, чтобы быть здесь, они добились отличных результатов.
Они очень компактны, у них очень узкие зоны, у них мало времени для организации мяча, и они очень быстры. Их оборона замечательно себя проявила, особенно когда вы видите команды, каким они противостояли. Нам придётся постараться, если хотим им забить», — цитирует Кунде RMC Sport.
Матч между Францией и Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало встречи в 22:00 мск.
- 12 декабря 2022
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