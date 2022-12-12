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Далич ответил на вопрос марокканского журналиста о шансах маленькой команды на титул ЧМ

Далич ответил на вопрос марокканского журналиста о шансах маленькой команды на титул ЧМ
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич ответил на вопрос марокканского журналиста, может ли маленькая сборная выиграть титул чемпиона мира. Марокканцы также вошли в четвёрку сильнейших команд мира и в полуфинале встретятся с Францией. Хорваты на прошлом мундиале в России завоевали серебряные медали.

«Четыре года назад мы сделали возможной мечту для всех маленьких стран. Воодушевлённые нашим примером другие национальные команды воплощают в жизнь нашу мечту. Этот путь проходит и Марокко. Если взглянуть на этот чемпионат мира, Марокко обыграло большие команды и имеет право надеяться стать первым. Хорватия также имеет на это право. Зиеш здорово играет, не понимаю, почему в клубе он не проходит в состав», — приводит слова Далича Index.

Хорватия и Аргентина проведут полуфинальный матч чемпионата мира завтра, 13 декабря (22:00 мск).

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