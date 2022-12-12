Самедов: финал ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко возможен. Но мне бы этого не хотелось

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов заявил, что не хотел бы увидеть в финале чемпионата мира в Катаре противостояние сборных Хорватии и Марокко.



«Финал ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко вполне возможен. Произойти ведь может всякое. Они же как-то добрались до полуфинала: логично, что смогут пройти и дальше. Но лично мне бы этого не хотелось. Хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Аргентина и Хорватия встретятся в 1/2 финала чемпионата мира завтра, 13 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В другом полуфинале сыграют команды Франции и Марокко. Они сыграют днём позже, 14 декабря. Начало матча также запланировано на 22:00 мск. В случае побед Хорватии и Франции повторится финал прошлого мундиаля, который проходил в России. Тогда французы в «Лужниках» обыграли «шашечных» со счётом 4:2.