Скаут сборной Хорватии Еркан: Модрич – лучший полузащитник этого века

Экс-защитник сборной Хорватии, а ныне ее скаут Никола Еркан оценил уровень игры Луки Модрича.



«Он отличается от Месси, но и Хорватия, и Аргентина зависят от этих футболистов. При этом я бы поставил на Луку. Модрич – лучший полузащитник этого века, такого футбольного интеллекта, как у него, нет почти ни у кого.



Я бы попросил Флорентино Переса продлить с ним контракт еще на год», – приводит слова Еркана Marca.



В текущем сезоне Модрич провёл за мадридский «Реал» 18 встреч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.



Матч Аргентины и Хорватии состоится сегодня, 13 декабря. Начало матча – в 22:00 мск. Игра пройдет на стадионе «Лусаил Айконик».



Во втором полуфинале ЧМ-2022 встретятся команды Марокко и Франции.



Фанаты в Загребе празднуют победу над Бразилией: