Скаут сборной Хорватии Еркан: Модрич – лучший полузащитник этого века

Экс-защитник сборной Хорватии, а ныне ее скаут Никола Еркан оценил уровень игры Луки Модрича.
«Он отличается от Месси, но и Хорватия, и Аргентина зависят от этих футболистов. При этом я бы поставил на Луку. Модрич – лучший полузащитник этого века, такого футбольного интеллекта, как у него, нет почти ни у кого.
Я бы попросил Флорентино Переса продлить с ним контракт еще на год», – приводит слова Еркана Marca.
В текущем сезоне Модрич провёл за мадридский «Реал» 18 встреч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Матч Аргентины и Хорватии состоится сегодня, 13 декабря. Начало матча – в 22:00 мск. Игра пройдет на стадионе «Лусаил Айконик».
Во втором полуфинале ЧМ-2022 встретятся команды Марокко и Франции.
Фанаты в Загребе празднуют победу над Бразилией:
- 13 декабря 2022
-
03:44
-
03:42
-
03:40
-
03:22
-
03:15
-
03:06
-
02:58
-
02:57
-
02:56
-
02:46
-
02:39
-
02:37
-
02:28
-
02:13
-
02:00
-
01:36
-
01:35
-
01:24
-
00:56
-
00:51
-
00:45
-
00:42
-
00:31
-
00:29
-
00:20
-
00:08
-
00:05
-
00:01
- 12 декабря 2022
-
23:48
-
23:35
-
23:33
-
23:26
-
23:16
-
23:15
-
23:05