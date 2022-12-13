Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Скаут сборной Хорватии Еркан: Модрич – лучший полузащитник этого века

Скаут сборной Хорватии Еркан: Модрич – лучший полузащитник этого века
Комментарии

Экс-защитник сборной Хорватии, а ныне ее скаут Никола Еркан оценил уровень игры Луки Модрича.

«Он отличается от Месси, но и Хорватия, и Аргентина зависят от этих футболистов. При этом я бы поставил на Луку. Модрич – лучший полузащитник этого века, такого футбольного интеллекта, как у него, нет почти ни у кого.

Я бы попросил Флорентино Переса продлить с ним контракт еще на год», – приводит слова Еркана Marca.

В текущем сезоне Модрич провёл за мадридский «Реал» 18 встреч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Матч Аргентины и Хорватии состоится сегодня, 13 декабря. Начало матча – в 22:00 мск. Игра пройдет на стадионе «Лусаил Айконик».

Во втором полуфинале ЧМ-2022 встретятся команды Марокко и Франции.

Фанаты в Загребе празднуют победу над Бразилией:

Новость по теме
«Что должно произойти — произойдёт». Модрич — о своём будущем в «Реале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022