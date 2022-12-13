Евсеев: марокканцы могут обыграть французов и выйти в финал

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев поделился мнением о предстоящих полуфиналах чемпионата мира.



«Из четырех полуфиналистов чемпионата мира-2022 трудно выделить явного фаворита. Думаю, его нет. Любая из оставшихся команд может стать чемпионом. Что касается сборной Марокко, то они вполне могут обыграть французов и выйти в финал. Марокканцы уже доказали, что способны на многое», — приводит слова Вадима Евсеева «РБ Спорт».



Напомним, матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко состоится 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00. Днём ранее состоится другой полуфинальный матч, в котором сойдутся сборные Аргентины и Хорватии. Финал ЧМ-2022 пройдёт 18 декабря.