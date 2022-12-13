«Шахтёр» мог выгнать Зинченко за то, что он рассказал о мечте играть за другой клуб

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о забавном случае в начале своей карьеры, когда его едва не выгнали из донецкого «Шахтёра».

«Мне было 14 лет, я занимался в академии «Шахтёра». Я делал трюки для видео и в конце меня спросили: «Какая у тебя мечта?». Я ответил, что хочу играть за «Арсенал».



На следующий день парень сказал, что мы должны переснять это, потому что клуб собирается выгнать меня. Надо просто сказать, что хочу играть в «Шахтёре», а не в «Арсенале». Это было так смешно, нужно найти это видео», — приводит слова Зинченко Sky Sports.

Напомним, 25-летний Зинченко перешёл в «Арсенал» в летнее трансферное окно из «Манчестер Сити» за € 35 млн. За новый клуб украинец сыграл в восьми матчах текущего сезона, в которых отметился одной результативной передачей. В этом сезоне английской Премьер-лиги Зинченко стал рекордсменом среди украинских футболистов по количеству матчей в чемпионате Англии.

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