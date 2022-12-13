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Источник: «Зенит» изучает возможность приобретения Игоря Дивеева

Источник: «Зенит» изучает возможность приобретения Игоря Дивеева
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«Зенит» следит за ситуацией с переговорами защитника Игоря Дивеева и ЦСКА по новому контракту, сообщает Metaratings.

Действующее соглашение футболиста истекает летом 2024 года, стороны пока не согласовали условия продления.

Если защитник и армейцы не договорятся, клуб из Санкт-Петербурга рассчитывает сделать ЦСКА предложение о трансфере футболиста. Пока «Зенит» не обращался в московский клуб.

Игорь Дивеев является воспитанником «Уфы». В ЦСКА защитник перешёл в 2019 году. В составе московского клуба защитник провёл 118 матчей, забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. На счету Дивеева 14 матчей за национальную команду России, в которых он забил один гол. Стоимость 23-летнего футболиста оценивается Transfermarkt в € 6 млн.

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