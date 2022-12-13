Директор оргкомитета ЧМ-2018: Россия сможет проводить крупные турниры после санкций

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира – 2018 Алексей Сорокин выразил мнение, что Россия после санкций сможет принимать крупные футбольные турниры.



«Проводить крупные футбольные турниры мы, безусловно, сможем. Люди и инфраструктура никуда не денутся. Потенциал никуда не делся.



Я думаю, сложнее дело обстоит в спортивной части. Командам нужно играть. Речь не только о главной команде страны, а о сборных всех возрастов.



У меня нет сомнений в способности России проводить большие соревнования и оставаться надёжным партнёром ФИФА и УЕФА. Мы делом доказали, что можем подставить плечо, когда во время Евро-2020 провели на три матча больше, чем планировалось. Вопрос только в том, насколько долго политика будет оказывать влияние на спортивную жизнь», — приводит слова Сорокина «РИА Новости».

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