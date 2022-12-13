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Андрей Канчельскис: хорваты — крепкий орешек. Но финал будет Франция — Аргентина

Андрей Канчельскис: хорваты — крепкий орешек. Но финал будет Франция — Аргентина
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем полуфинале чемпионата мира между Хорватией и Аргентиной. Также Канчельскис предположил, какие команды выйдут в финал.

«Думаю, что московский финал может повториться: Франция – Хорватия. Но считаю, что всё же Аргентина выиграет. Это шанс. Они понимают: когда они проиграли Саудовской Аравии, весь негатив был вокруг сборной. Потом они себя показали и сейчас находятся в хорошем психологическом положении.

Хорваты – крепкий орешек. Они доказали это в России и сейчас доказывают. Даже если проиграют, для них это будет хороший результат. Думаю, Аргентина всё же выиграет и финал будет Франция – Аргентина», – сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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