Глушаков сфотографировался в форме «Спартака» вместе с женой Коваленко в форме ЦСКА

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», сфотографировался со своими дочерями и женой, полузащитницей женского ЦСКА Ксенией Коваленко, в футболке красно-белых.

«Красно-белые и красно-синие, а за кого болеешь ты? Моя главная победа — на фото», — написал Глушаков в телеграм-канале.

Рядом с Глушаковым – трофей победителя Российской Премьер-Лиги, которую он выиграл вместе со «Спартаком» в 2017 году. Рядом с Коваленко — трофей женского Кубка России, который ЦСКА выиграл в ноябре 2022 года.

35-летний Глушаков был футболистом «Спартака» с 2013 по 2019 год. В 173 матчах за команду он забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.

Глушаков проводит время с Коваленко и дочкой в батутном центре. Видеоролик: