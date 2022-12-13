Глушаков сфотографировался в форме «Спартака» вместе с женой Коваленко в форме ЦСКА
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», сфотографировался со своими дочерями и женой, полузащитницей женского ЦСКА Ксенией Коваленко, в футболке красно-белых.
«Красно-белые и красно-синие, а за кого болеешь ты? Моя главная победа — на фото», — написал Глушаков в телеграм-канале.
Рядом с Глушаковым – трофей победителя Российской Премьер-Лиги, которую он выиграл вместе со «Спартаком» в 2017 году. Рядом с Коваленко — трофей женского Кубка России, который ЦСКА выиграл в ноябре 2022 года.
35-летний Глушаков был футболистом «Спартака» с 2013 по 2019 год. В 173 матчах за команду он забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.
Глушаков проводит время с Коваленко и дочкой в батутном центре. Видеоролик:
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