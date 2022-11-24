Глушаков: сыграю ли ещё за сборную? Не знаю. Будет ли футбол в России? Фиг его знает

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на несколько вопросов о своём будущем, в частности, о перспективах когда-нибудь ещё сыграть за национальную команду.



«Верю ли я в свои 35 лет, что ещё сыграю за сборную, раз недавно опубликовал фото в футболке сборной? Даже не знаю. У нас в стране всё может быть. Сегодня играешь, завтра – нет. Послезавтра тренируешь, а потом – нет.



Я не знаю, что произойдёт в будущем. Будет ли вообще футбол в России? Фиг его знает. У меня есть желание играть за сборную, но это уже не от меня всё зависит. Это решаю не я. Сколько ещё лет российский футбол будет в изоляции? Сложно сказать. Хотелось бы, чтобы это побыстрее закончилось», – приводит слова Глушакова «РБ Спорт».



Глушаков провёл 57 матчей за национальную сборную России, в которых забил пять мячей – Андорре (2011), Израилю и Люксембургу (2013), Литве и Словакии (2016). На данный момент последний матч за сборную он провёл в 2018-м при Станиславе Черчесове – товарищеский с Бразилией при подготовке к домашнему чемпионату мира.

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