Денис Лахтер: Мостовой не был великим, но возил игроков «Реала» рылом по газону

Футбольный агент Денис Лахтер выразил мнение о бывшем полузащитнике «Спартака» и «Сельты» Александре Мостовом. Также Лахтер высказался о возможном назначении бывшего футболиста на одну из тренерских должностей в российских клубах.

«Мостового тяжело назвать великим. У нас были великие футболисты, например, Блохин, Яшин. Это если брать мировой уровень, а не первенство водокачки. Назвать Мостового великим – наверное, нет. Но он был суперфутболистом. Для меня «Сельта» с ним и Карпиным — это была команда-конфета. Мостовой возил рылом по газону футболистов «Реала».



Но разве у нас каждый суперфутболист должен быть тренером? Здесь нет никакой связи. У Мостового язык без костей. Это не хорошо и не плохо, но он настоящий. То, что у них какие-то тёрки в «Спартаке», где они не договорятся, с кем дружить, — это тоже нормально. Он имеет право считать, что ему могли дать где-то потренировать. Но, судя по амбициям, ему не нужна команда Второй лиги, нужен сразу «Спартак».

Без тренерской лицензии нельзя? Почему это нельзя? У нас Муслин лет 10 дурил Россию без лицензии PRO. На это закрывали глаза Прядкин и компания. У Карпина во времена «Спартака» разве была категория PRO?» — приводит слова Лахтера Legalbet.