Мостовой — о Медиалиге: там недалеко от профессионального футбола

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой, ныне возглавляющий медийную команду FC Fight Nights, поделился впечатлениями от Медиалиги. По его словам, медийный футбол не слишком далёк от профессионального.

«Какое послевкусие у меня по окончании сезона Медиалиги? У меня неплохое. Я был вообще посторонним человеком в Медиалиге, хотя меня постоянно спрашивали, а я отвечал: «Есть профессиональный футбол, а есть Медиалига».

Но потом, когда я окунулся, я увидел, что там недалеко от профессионального футбола. Все ребята, выступающие за команды, прошли футбольные школы», — сказал Александр Мостовой в видео на YouTube-канале FC Fight Nights.

Напомним, в сезоне-2022/2023 медийные команды впервые приняли участие в Кубке России по футболу.