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Мостовой — о Медиалиге: там недалеко от профессионального футбола

Мостовой — о Медиалиге: там недалеко от профессионального футбола
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой, ныне возглавляющий медийную команду FC Fight Nights, поделился впечатлениями от Медиалиги. По его словам, медийный футбол не слишком далёк от профессионального.

«Какое послевкусие у меня по окончании сезона Медиалиги? У меня неплохое. Я был вообще посторонним человеком в Медиалиге, хотя меня постоянно спрашивали, а я отвечал: «Есть профессиональный футбол, а есть Медиалига».

Но потом, когда я окунулся, я увидел, что там недалеко от профессионального футбола. Все ребята, выступающие за команды, прошли футбольные школы», — сказал Александр Мостовой в видео на YouTube-канале FC Fight Nights.

Напомним, в сезоне-2022/2023 медийные команды впервые приняли участие в Кубке России по футболу.

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