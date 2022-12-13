Мостовой: шансы Аргентины и Хорватии равны. Но есть Месси, который может всё решить
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о предстоящем полуфинале чемпионата мира между Аргентиной и Хорватией, который состоится сегодня, 13 декабря (22:00 мск). Следить за ходом матча можно будет в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
«Шансы равны, в этом матче нет фаворита. У обеих команд есть свои преимущества в некоторых компонентах. Если так сопоставлять, то здесь 50 на 50.
Но для Аргентины плюс всегда был, есть и будет — это Лионель Месси. Тот человек, который может решить всё что угодно. Если убрать Месси, то хорватов я поставил бы выше. Думаю, ничейный результат и дополнительное время. Посмотрим, как будет на самом деле», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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