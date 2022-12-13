Криштиану Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в национальной команде, сообщает CM Jornal.

Игрок, которому в феврале исполнится 38 лет, считает, что может принести пользу португальцам, поэтому не откажется от игры за сборную, даже если у руля команды останется нынешний наставник Фернанду Сантуш.

Роналду осознаёт, что находится не в лучшей форме, но знает, что на это повлиял тот факт, что он не проводил предсезонные сборы с «Манчестер Юнайтед» и не попадал в состав в последние месяцы.



Команда Португалии завершила выступление на чемпионате мира на стадии 1/4 финала, уступив Марокко с минимальным счётом. В обоих матчах плей-офф Роналду оставался на скамейке запасных, выходя на замену в концовках матчей.

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