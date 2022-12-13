Криштиану Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в национальной команде, сообщает CM Jornal.
Игрок, которому в феврале исполнится 38 лет, считает, что может принести пользу португальцам, поэтому не откажется от игры за сборную, даже если у руля команды останется нынешний наставник Фернанду Сантуш.
Роналду осознаёт, что находится не в лучшей форме, но знает, что на это повлиял тот факт, что он не проводил предсезонные сборы с «Манчестер Юнайтед» и не попадал в состав в последние месяцы.
Команда Португалии завершила выступление на чемпионате мира на стадии 1/4 финала, уступив Марокко с минимальным счётом. В обоих матчах плей-офф Роналду оставался на скамейке запасных, выходя на замену в концовках матчей.
Португальцы – о роли Роналду в сборной Португалии:
- 13 декабря 2022
-
17:36
-
17:30
-
17:24
-
17:13
-
17:01
-
17:00
-
16:47
-
16:44
-
16:35
-
16:35
-
16:30
-
16:26
-
16:13
-
16:12
-
16:10
-
15:55
-
15:49
-
15:37
-
15:35
-
15:29
-
15:26
-
15:15
-
15:15
-
15:13
-
15:00
-
14:59
-
14:55
-
14:48
-
14:36
-
14:30
-
14:16
-
14:07
-
14:00
-
13:50
-
13:47