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Никита Баженов: вообще не хочу верить в финал ЧМ-2022 Хорватия — Марокко

Никита Баженов: вообще не хочу верить в финал ЧМ-2022 Хорватия — Марокко
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Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов рассказал, какие сборные хотел бы видеть в финале чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Не верю в финал Хорватия — Марокко. Вообще не хочется верить в такой финал. В финале чемпионата мира находятся самые достойные команды. Не говорю, что хорваты или марокканцы недостойны. Мне кажется, что эти команды просто показали свой максимум.

Финал Аргентина — Франция более предпочтителен для большинства людей в мире, кроме людей из Хорватии и Марокко. Хорватия — третье место. Марокко — молодцы, четвёртое», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 13 декабря, в полуфинальном матче ЧМ-2022 сыграют сборные Аргентины и Хорватии. Начало встречи — в 22:00 мск. В другом полуфинале, который состоится завтра, 14 декабря, сойдутся Марокко и Франция.

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