Широков — о Марио Фернандесе: все в любви клянутся, пока бабки получают

Бывший футболист ЦСКА, «Спартака» и «Зенита» Роман Широков высказался о переходе защитника Марио Фернандеса в «Интернасьонал». Соглашение футболиста будет действовать до 2023 года.
«Мне вообще всё равно. Это у ЦСКА нужно спрашивать. Нужно у них спрашивать — нормально это или нет. Если они ему разрешили это сделать, пожалуйста, пусть играет в Бразилии. Можно ли это назвать предательством? Все в любви клянутся, пока они бабки получают. Значит, ему больше не нужны. Но я не знаю, нужно узнавать у клуба. Возможно, у них есть договорённости. Есть вариант, что он сейчас набирает форму там, а потом вернётся в ЦСКА», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, бразильский защитник ЦСКА, имеющий также российское гражданство, объявил о приостановке своей карьеры в мае 2022 года. Соглашение не было расторгнуто.
- 13 декабря 2022
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