Игрок «Сочи» Сиссако: у Франции высокий уровень. Мне было очевидно, что они лучше Англии

Французский защитник «Сочи» Мусса Сиссако оценил шансы сборной Франции на победу на ЧМ-2022.
«Мой фаворит — Франция. Ещё я поддерживал Сенегал и симпатизирую Марокко. Меня нисколько не удивил матч Франции с Англией. Я знаю французскую команду. У неё очень высокая квалификация. Для меня сразу было очевидно, что они лучше англичан.
Думаю, что Франции вполне по силам победить на чемпионате. Но я всё же не до конца уверен, потому что есть много достойных команд: Аргентина или Марокко. Если аргентинцы встретятся с французами, то игра будет очень тяжёлой. Но победит Франция», — цитирует Сиссако пресс-служба клуба.
Встреча между марокканцами и французами состоится завтра, 14 декабря (22:00 мск). Марокко в плей-офф обыграло Испанию и Португалию.
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти:
- 13 декабря 2022
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