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Защитник «Сочи» Сиссако: думаю, Аргентина окажется в финале. Не знаю, кто второй

Защитник «Сочи» Сиссако: думаю, Аргентина окажется в финале. Не знаю, кто второй
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Защитник «Сочи» Мусса Сиссако рассказал, какие сборные хотел бы видеть в финале чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Больше симпатизирую Португалии, чем Аргентине. В этой сборной много игроков, которые мне нравятся. Несмотря на то что они покинули чемпионат мира, эта команда одна из сильнейших в Европе.

Не могу сравнить Месси с Роналду. Лично мне больше нравится Криштиану, но я думаю, что у Месси больше таланта. Месси сделает всё. Это его последний шанс стать чемпионом мира. Думаю, что сборная Аргентины окажется в финале. Кто второй? Сложно сказать. Франция или Марокко. Посмотрим», — цитирует Сиссако пресс-служба российского клуба.

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