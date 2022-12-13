Аргентина — Хорватия: Альварес оформил дубль и довёл счёт до разгромного
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Сегодня, 13 декабря, проходит полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча идёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.
На 69-й минуте Хулиан Альварес оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Ему ассистировал Лионель Месси. Он совершил серию финтов на правом фланге у края штрафной хорватов, обыграв защитника балканцев Йошко Гвардиола. Лионель прошёл вдоль лицевой линии и покатил оттуда мяч под удар Альваресу, который отличным выстрелом отправил мяч в левый нижний угол и оформил дубль.
В эпизоде с первым голом Мессии реализовал пенальти, второй гол в этой встрече забил Хулиан Альварес. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры Аргентина — Хорватия.
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