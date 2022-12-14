Манджукич получил красную карточку, протестуя против пенальти в ворота Хорватии
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Вчера, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик». Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу южноамериканцев.
На 34-й минуте главный арбитр встречи Даниэле Орсато назначил пенальти в ворота сборной Хорватии за фол Доминика Ливаковича. Бывший нападающий хорватской сборной, а ныне — член тренерского штаба Марио Манджукич начал бурно протестовать против решения арбитра, за что был удалён с поля.
Лионель Месси реализовал пенальти и вывел Аргентину вперёд. Его сборная обыграла Хорватию со счётом 3:0 и вышла в финал чемпионата мира — 2022, где 18 декабря сыграет с победителем пары Франция — Марокко.
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