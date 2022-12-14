Губерниев: пенальти в матче Аргентина — Хорватия справедливый! Знатоки футбола хреновы
Поделиться
Известный российский журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на мнение о том, что пенальти в ворота сборной Хорватии в игре с Аргентиной был назначен ошибочно.
«Кто считает, что пенальти левый, тот спец! На свистке игрец… Вратарь шёл навстречу игроку, не стоял, и пенальти справедливый! Знатоки футбола хреновы», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Аргентина в шестой раз вышла в финал чемпионата мира, только Германия выходила в финал чаще — немцы принимали участие в финальном матче восемь раз. Италия и Бразилия выходили в финал шесть раз.
Хорватия заняла второе место в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. В 1/8 финала «шашечные» оказались сильнее Японии, а в 1/4 финала сенсационно переиграли Бразилию.
Комментарии
- 14 декабря 2022
-
01:15
-
01:13
-
00:59
-
00:56
-
00:51
-
00:50
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:35
-
00:35
-
00:34
-
00:27
-
00:19
-
00:16
-
00:12
-
00:08
-
00:06
- 13 декабря 2022
-
23:55
-
23:52
-
23:46
-
23:38
-
23:30
-
23:26
-
23:04
-
23:02
-
22:53
-
22:44
-
22:41
-
22:40
-
22:40
-
22:34
-
22:12
-
21:58
-
21:57
Партнерский контент