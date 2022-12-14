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Губерниев: пенальти в матче Аргентина — Хорватия справедливый! Знатоки футбола хреновы

Губерниев: пенальти в матче Аргентина — Хорватия справедливый! Знатоки футбола хреновы
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Известный российский журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на мнение о том, что пенальти в ворота сборной Хорватии в игре с Аргентиной был назначен ошибочно.

«Кто считает, что пенальти левый, тот спец! На свистке игрец… Вратарь шёл навстречу игроку, не стоял, и пенальти справедливый! Знатоки футбола хреновы», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Аргентина в шестой раз вышла в финал чемпионата мира, только Германия выходила в финал чаще — немцы принимали участие в финальном матче восемь раз. Италия и Бразилия выходили в финал шесть раз.

Хорватия заняла второе место в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. В 1/8 финала «шашечные» оказались сильнее Японии, а в 1/4 финала сенсационно переиграли Бразилию.

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