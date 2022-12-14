«Барселона» летом 2023 года: один крупный трансфер, остальное — аренды и свободные агенты

В «Барселоне» определились с трансферной политикой на летнее окно 2023 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, испанский клуб совершит один большой трансфер, правда, не указывается, что подразумевается под этим значением. Возможно, клуб попробует подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, которым интересовался ранее. Остальные позиции в «Барселоне» намерены усиливать за счёт арендованных или молодых футболистов. Не исключён вариант с подписанием свободных агентов.

Напомним, «Барселона» испытывает финансовые проблемы. Для трансферов летом 2022 года клубу пришлось активировать финансовые рычаги: продать за фиксированную сумму здесь и сейчас прибыль от будущих телетрансляций и часть прав на своё медиаагентство.

«Барселона» в меньшинстве вырвала победу в матче с «Осасуной» в последнем матче перед ЧМ-2022. Видеоролик:

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