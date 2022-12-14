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Матео Ковачич: арбитр допустил две кардинальные ошибки в матче Аргентина — Хорватия

Матео Ковачич: арбитр допустил две кардинальные ошибки в матче Аргентина — Хорватия
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Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич прокомментировал поражение в матче 1/2 финала ЧМ-2022 с Аргентиной (0:3).

«Мне сложно это комментировать. Не знаю, что сказать. Мы сделали всё, что могли. Если бы мы были лучшей командой — прошли бы в финал. Но теперь мы будем бороться за третье место.

Два момента были мне абсолютно непонятны — сначала решение судьи не назначать угловой, а потом пенальти в наши ворота. Я никогда не комментировал работу судей, но это кардинальные ошибки, которые стоили нам многого.

Мы знали, что аргентинцы будут агрессивны, что они хороши и у них есть Месси. Он был феноменален, его действительно можно поздравить. Тем не менее мы боролись, но нам присудили тот нелепый пенальти. Сейчас нужно собраться и бороться за третье место с новыми силами», — приводит слова Ковачича Sportske Novosti.

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