Будущий новичок «Реала» Эндрик удалил твит, где восхищался игрой Лионеля Месси

Нападающий «Палмейраса» Эндрик, который летом 2024 года должен стать игроком мадридского «Реала», удалил своё сообщение в «Твиттере», в котором восхищался игрой аргентинца Лионеля Месси в полуфинальном матче чемпионата мира с Хорватией (3:0). Произошло это после того, как ему посыпались гневные сообщения от фанатов мадридского клуба.

«Месси — безумен. Что это было?» — написал Эндрик после игры Аргентина — Хорватия.

Ранее сообщалось, что за переход 16-летнего Эндрика «Реал» заплатит € 60+12 млн. Сам трансфер состоится летом 2024 года, когда футболисту исполнится 18 лет. За подписание Эндрика бились ведущие клубы Европы.

Напомним, Месси практически всю карьеру провёл в «Барселоне» — главном сопернике мадридского «Реала». Он покинул клуб летом 2021 года, перейдя в «ПСЖ».

В Барселоне празднуют выход Месси и Аргентины в финал ЧМ-2022. Видеоролик: