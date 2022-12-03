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Газизов — о жеребьёвке Кубка: через три месяца будет другая «Уфа». Ждём «Ахмат» в гости

Газизов — о жеребьёвке Кубка: через три месяца будет другая «Уфа». Ждём «Ахмат» в гости
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал итоги жеребьёвки Кубка России, по итогам которой уфимцы сыграют с грозненским «Ахматом» в Пути регионов.

«Ахмат» – серьёзный соперник. Ждём их в гости, лишь бы 26 февраля была хорошая погода. Все знакомы друг с другом. У нас между собой очень хорошие отношения. Болельщики, команды и руководство — все в хороших отношениях. Всё решится на поле.

Шансы на проход в следующую стадию? Через три месяца будут совсем другие команды. У нас будет совсем другая «Уфа», другая команда. Не знаю, лучше или хуже. Но это будет другая команда», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матчи четвертьфинала Кубка России состоятся в 2023 году.

В играх Пути регионов «Акрон» встретится с «Торпедо», «Волга» – с «Зенитом», а «Звезда» — с «Пари НН».

В матчах верхней сетки, кроме «Локомотива» и «Спартака», встретятся «Крылья Советов» и «Динамо», ЦСКА и «Краснодар», а «Ростов» сыграет с «Уралом».

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