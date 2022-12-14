Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Химок» Билялетдинов назвал слухами информацию, что Гогниев покинет клуб

Тренер «Химок» Билялетдинов назвал слухами информацию, что Гогниев покинет клуб
Комментарии

Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов назвал слухами информацию, что Спартак Гогниев покинет клуб. Ранее журналист Сергей Ильёв сообщил, что подмосковный клуб может убрать Гогниева с должности главного тренера.

«Гогниев может покинуть «Химки»? Впервые слышу об этом. Это очередной слух. Откуда звон, там и спрашивайте — я ничего не знаю по этому поводу. Уже завтра у нас начинаются подготовительные сборы. Спокойно готовимся к выезду. Всё хорошо: в рабочем режиме ведём подготовку», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона. На счету подмосковной команды 12 очков после 17 проведённых встреч. В следующем матче после возобновления чемпионата подопечные Спартака Гогниева сыграют в гостях с «Факелом» (5 марта 2023 года).

Новость по теме
«Химки» планируют подписать трёх футболистов, с которыми Гогниев работал в «Алании»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022