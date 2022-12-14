Медведев: «Зенит» подаст апелляцию на дисквалификацию в Кубке. И «Спартак» собирается

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб подаст апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по драке в матче с московским «Спартаком» в Кубке России (0:0, 4:2 пен.).

«Даты по апелляциям дисквалификаций уже назначены. Получили решение, проанализировали его — «Зенит» подаст апелляцию. «Спартак» тоже собирается это делать. Прогнозы делать не буду», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, КДК принял решение дисквалифицировать троих футболистов «Зенита»: защитника Родригао, полузащитника Вильмара Барриоса и нападающего Малкома.

Реакция игроков «Спартака» на драку с «Зенитом» в Кубке России: