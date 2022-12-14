Гендиректор «Зенита» объяснил, почему клуб решил выкупить Нуралы Алипа

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал продление контракта с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом. Контракт с футболистом сборной Казахстана действует по схеме «2,5 + 1».

«Почему выкупили Алипа? Прошло два арендных периода, он проявил себя очень хорошо и профессионально. У нас не так много центральных защитников с рабочей левой ногой. Он молодой и талантливый парень, является игроком сборной Казахстана. Когда он выходит на поле, то показывает себя с лучшей стороны», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

За национальную команду Казахстана Алип отыграл 22 матча. Напомним, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка после 17 встреч.