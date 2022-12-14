Франция — Марокко: стартовые составы команд на полуфинальный матч ЧМ-2022

Сегодня, 14 декабря, состоится второй полуфинальный матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Франции и Марокко. Встреча между командами пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Сесара Артуро Рамоса прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

Франция: Льорис — Т. Эрнандес, Конате, Варан, Кунде — Тчуамени, Фофана, Гризманн — Мбаппе, Жиру, Дембеле.

Марокко: Боно — Хакими, Эль-Ямик, Сес, Агер, Мазрауи — Унаи, Амрабат — Зиеш, Эн-Несири, Буфаль.

Проигравшая команда сыграет в матче за третье место со сборной Хорватии, который состоится 17 декабря, начало – в 22:00 мск. Победитель в финале за титул чемпиона мира встретится с Аргентиной, стартовый свисток – в 22:00 мск.