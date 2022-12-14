Жена скончавшегося на чемпионате мира американского журналиста назвала причину его смерти

Американский журналист Грант Уол, который скончался во время четвертьфинального матча чемпионата мира в Катаре между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти), ушёл из жизни по естественным причинам. Об этом сообщила его жена Селин.

«Он скончался от разрыва аорты. Это всего лишь одна из тех болезней, которая, вероятно, назревала годами, и по какой-то причине это произошло в момент матча. Давление в груди, которое он испытал незадолго до своей смерти, возможно, представляло собой начальные симптомы. Никакое искусственное дыхание или шок не спасли бы его», — цитирует Селин CNN.

Перед матчем сборных США и Уэльса журналист долгое время не мог попасть на стадион из-за футболки с радужным флагом.