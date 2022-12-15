Силкин: марокканцев не жалко. Не жальче было бы французов, если бы они проиграли?

Бывший российский футболист Сергей Силкин прокомментировал матч полуфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Франции и Марокко (2:0).
«Не жалко марокканцев после поражения от Франции. А что, не жальче было бы французов, если бы они проиграли? Сборная Марокко из последних сил старалась, но всему есть свой предел. На уровне полуфинала понятно, что не только недооценки быть не может, а вообще всё очень серьёзно. Считаю, Франция по делу выиграла. Теперь нас ожидает очень интересный финал», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Потерпевшая поражение в полуфинале национальная команда Марокко сыграет в матче за бронзовые медали со сборной Хорватии, а Франция встретится в финале чемпионата мира 2022 года с Аргентиной. Матч за третье место пройдёт 17 декабря, финал — 18 декабря. Оба матча начнутся в 18:00 мск.
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