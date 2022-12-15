Появилось видео смертельной аварии в результате стычки фанатов во Франции

В социальных сетях появилось видео фанатских беспорядков во Франции, в результате которых погиб 14-летний подросток.
К автомобилю, в котором находились французские болельщики, подошли другие футбольные фанаты и стали срывать флаг «трёхцветных», торчащий из окна. Водитель резко тронулся с места, чтобы вырваться из толпы, и сбил 14-летнего мальчика. От полученных повреждений подросток скончался в клинике.
Машина сбила 14-летнего подростка в результате конфликта фанатов
Напомним, сборная Франции в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 обыграла национальную команду Марокко со счётом 2:0. Благодаря этой победе подопечные Дидье Дешама пробились в решающий матч мундиаля.
В финальной встрече чемпионата мира 2022 года сыграют команды Франции и Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало матча — в 18:00 мск.
- 15 декабря 2022
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