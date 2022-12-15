У Франции есть эксклюзивный козырь. Благодаря ему сборная вышла в финал ЧМ-2022

Вы не могли не заметить, что в последнее время Францию преследуют травмы игроков. По этой причине на турнир не поехали защитник Кимпембе, полузащитники Канте и Погба, а нападающий Бензема хоть и попал в заявку на ЧМ, но ни разу не был заявлен на матч. Уже после начала соревнований из строя вылетели защитники Лукас Эрнандес и Юпамекано, в стартовом матче не мог сыграть Варан, а хавбек Рабьо пропустил полуфинал. Это только те восемь игроков, которые в последние два года, когда не имели травм, регулярно играли в составе «трёхцветных». На самом же деле потерь ещё больше.

Столкнувшись с тяжёлой кадровой ситуацией и всё равно дойдя до финала, Франция отчётливо дала понять: у неё сейчас самая большая глубина состава в мире. Иначе эти парни уже смотрели бы чемпионат мира по телевизору, а не готовились к финалу. Чтобы заострить внимание на качественном резерве, сегодня отметим тех игроков, которые компенсировали отсутствие травмированных.

Защита: молодые защитники «Милана» и «Ливерпуля» мастерски воспользовались своим шансом

Лукаса Эрнандеса на левом фланге обороны заменил его родной брат. У Тео один гол и два ассиста — наравне с Думфрисом из Нидерландов и Геррейру из Португалии он самый результативный защитник турнира, при этом только у француза остались шансы пополнить свой голевой счёт.

Тео начинал турнир на скамейке, но появился уже на 13-й минуте стартового матча Франции, экстренно заменив как раз брата. В той же игре с Австралией он отдал свою первую результативную передачу, а уже во второй встрече — с Данией — добавил к ней ещё одну, застолбив за собой место в старте. Ключевое же пока результативное действие он совершил в полуфинале — забил победный мяч в ворота Марокко.

Тео очень силён в атаке. Наравне с Мбаппе он второй игрок Франции по созданным голевым моментам (10) после Гризманна (12). Он качественно пасует (89% точности) и идёт в дриблинг (9 успешных попыток из 10, 90% эффективности). Но при этом умеет и защищаться. Именно Тео – лучший в своей сборной из всех игроков по числу успешных отборов (16) и единоборств в обороне (38), при этом качество на высоте и в первом компоненте (67%), и во втором (69%). Невероятно, но лишь из-за стечения обстоятельств такой «зверь» из ближайшего резервиста стал игроком стартового состава!

Голевое включение Тео в полуфинале ЧМ-2022

Не менее примечательна история Ибраима Конате. Если бы все были в строю, то ему быть лишь четвёртым выбором на позицию центрального защитника. Но травма Кимпембе сделала его третьим. А когда в стартовом матче с Австралией не смог сыграть Варан – вторым. Когда в полуфинале с Марокко не смог выйти Юпамекано, то снова вышел Конате. А ещё он сыграл в ничего не значащем для Франции последнем матче группового этапа с Тунисом.

У Конате на космическом уровне качество отборов (86%), единоборств в обороне (89%), единоборств вверху (90%) и передач (93%). Что самое любопытное, по эффективности всех ТТД (92%) он и вовсе лучший в своей команде! И если бы не стечение обстоятельств, этот защитник тоже не вылазил бы с лавки!

Ибраима Конате в борьбе за мяч Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нет ничего удивительного в том, что 25-летний Тео и 23-летний Конате воспользовались своим шансом. Первый является представителем «Милана», а второй «Ливерпуля» — у обоих есть опыт игр на самом высоком уровне.

Полузащита: равноценной замены Канте и Погба нет, но есть большой выбор достойных игроков

Полуфинал с Марокко стал первым матчем, в котором Франция смогла не пропустить на ЧМ-2022. Оборона провисает во многом из-за ослабшего в результате травм Канте и Погба центра поля. В их отсутствие основными здесь являются игрок «Реала» Тчуамени, представитель «Ювентуса» Рабьо, а их первым сменщиком – Фофана из «Монако».

У каждого из центральных полузащитников нынешней Франции скромное качество отборов и единоборств в обороне — 47% и 61% соответственно у Тчуамени, 53% и 60% у Рабьо, 60% и 45% у Фофана. Когда у исполнителей опорной зоны такое качество при разрушении, оборона бетоном быть не может. К счастью Франции, защитники за счёт высокого качества могут исправить какие-то промахи средней линии сзади, а творцы впереди во главе с Мбаппе умеют компенсировать недочёты за счёт голов в чужие ворота.

Плюс есть Антуан Гризманн, который хорош и спереди, и сзади, о чём мы уже писали. Прямо сейчас Франция лучшая наравне с Англией по голам на турнире вообще (13) и лучшая по голам в плей-офф наравне с Аргентиной (7).

Но нельзя сказать, что Тчуамени, Рабьо и Фофана совсем пассажиры. Тогда бы финала не было. Не блистая качеством сзади, эти футболисты обладают большим набором развитых навыков, благодаря чему приносят пользу своей команде. В частности, каждый из них способен включиться в атаку и сотворить там результат. Когда Франции в первом туре нужно было переламывать игру с Австралией после быстро пропущенного мяча, Рабьо пошёл в атаку, где забил и ассистировал партнёру. Когда в четвертьфинале англичане толпой набрасывались на ликвидацию Мбаппе, Тчуамени включился в свободную зону и засадил мяч в сетку ударом из-за пределов штрафной. У этих ребят может страдать качество действий, но понимание игры всегда на высочайшем уровне, что на больших турнирах бесценно.

Голевое включение Тчуамени в четвертьфинале ЧМ-2022

Нападение: после травмы обладателя «Золотого мяча» восстал нападающий «Милана»

Из-за травмы на чемпионате мира 2022 пока не сыграл форвард «Реала» и последний обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема. Если бы не травма, с высокой долей вероятно он был бы основным. Если взять отрезок с начала прошлого года и до старта турнира в Катаре, то Карим провёл за сборную 16 матчей, в которых забил 10 мячей и дважды ассистировал партнёрам. У Жиру в обозначенных период девять игр, в которых он забил пять мячей и сделал один голевой пас. Но в итоге ситуация сделала основным Жиру.

Карим Бензема Фото: AP/TASS

Жиру ситуацией отлично воспользовался — на ЧМ-2022 у него четыре гола, наравне с Альваресом он лучший из центрфорвардов по забитым мячам, а из всех игроков на один мяч отстаёт лишь от Мбаппе и Месси. Благодаря продуктивности в Катаре у Жиру стало 53 гола за сборную — ему удалось обойти Тьерри Анри (51) и стать рекордсменом национальной команды.

Нынешний ЧМ – лучший в карьере Жиру. В 2014 у него один гол и один голевой пас, в 2018 он дважды ассистировал. Помимо травмы Бензема, которая открыла Жиру дорогу в состав, есть ещё две причины прорыва. Во-первых, нападающего ценит Дешам. Во время ЧМ-2018 тренер даже нахваливал форварда: «Да, он не забивает, но приносит много пользы. Видели, как он сделал голевую передачу в одно касание в матче с Аргентиной? Мне нравится его щедрость на футбольном поле. А еще Оливье регулярно создаёт свободные зоны для ускорений Мбаппе и Гризманна, что для нас тоже очень важно».

Во-вторых, в Катар Жиру приехал в хорошей форме, наколотив девять мячей в первой части сезона в составе «Милана». Благодаря его дубль и двум голевым передачам в матче с «Зальцбургом» «красно-чёрные» вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Оливье Жиру Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Франция доказывает: когда у тебя большая глубина состава и давно работающий со сборной грамотный тренер, то потери каких-то игроков не так и страшны, даже если в какой-то момент становятся массовыми. Если перед турниром казалось, что травмы игроков не дадут Франции повторить достижение Бразилии и Италии и дважды подряд стать чемпионом мира, то на ЧМ-2022 команда Дешама убедила в том, что ей вообще всё по плечу. Чтобы встать в ряд избранных, осталось сделать лишь шаг.