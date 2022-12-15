Источник: в июне 2023 года в Москве планируют провести ретро-матч «Спартака» и «Реала»

В июне 2023 года в Москве планируется провести ретро-матч между московским «Спартаком» и мадридским «Реалом», сообщает «РБ Спорт».



Матч планируется провести по инициативе сына Ильи Цымбаларя — Олега. В следующем году исполняется 10 лет со дня смерти легендарного полузащитника красно-белых, который забивал в ворота «Реала» в матче Лиги чемпионов в 1998 году в «Лужниках».



Отмечается, что в матче могут принять участие футболисты «Спартака» 90-х и 00-х годов, со стороны «Реала» организаторы хотели бы пригласить участников того памятного матча: Роберто Карлоса, Фернандо Йерро, Рауля, Фернандо Морьентеса, Кларенса Зеедорфа, Савио и Предрага Миятовича.



«Спартак» обыграл «Реал» в сентябре 1998 года в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1. Помимо Цымбаларя, гол в составе москвичей забил Егор Титов. Единственный мяч «Реала» забил Рауль.