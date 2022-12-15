Широков — о беспорядках во Франции: толерантная страна пожинает плоды своей политики
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Бывший футболист сборной России Роман Широков отреагировал на поведение фанатов сборной Марокко, постоянно проживающих во Франции.
«Если позволяли так делать и никак не останавливали, то просто пожинают плоды своей политики. Такое же происходит далеко не первый раз. Толерантная европейская страна пожинает плоды своей политики», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее сообщалось, что в Монпелье из-за конфликта марокканских и французских фанатов после матча полуфинала в рамках чемпионата мира — 2022 погиб 14-летний мальчик. Марокканская сборная сыграет в матче за третье место с Хорватией.
Беспорядки на улицах Парижа после победы Франции в полуфинале чемпионата мира — 2022:
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