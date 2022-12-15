Кечинов — о фанатах Марокко во Франции: давно живём в цивилизованном мире, но что это?

Бывший российский футболист Валерий Кечинов отреагировал на поведение фанатов сборной Марокко, постоянно проживающих во Франции.

«Конечно, это ужас. Когда такие вещи происходят, то немного непонятно. Мы давно живём в цивилизованном мире, но что это? Я этого не понимаю. Это их темперамент: они хотят выразить своё негодование и огорчение. Такое у них в крови, от этого никуда не денешься. Такой менталитет», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что в Монпелье из-за конфликта марокканских и французских фанатов после матча полуфинала в рамках чемпионата мира — 2022 погиб 14-летний мальчик.

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