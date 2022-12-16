Алексей Стрепетов объяснил, зачем «Зенит» купил у «Кайрата» Нуралы Алипа

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов заявил, что 22-летний защитник Нуралы Алип, которого «Зенита» выкупил у «Кайрата», пока не может претендовать на место в стартовом составе сине-бело-голубых. Но, если из команды уйдёт Деян Ловрен, шансы игрока из Казахстана могут возрасти.



«Неожиданная новость для меня. Интересно, человек не играл год. Практически не попадал в состав. Значит, они видят его перспективу. Ловрен, Родригао, Чистяков не отдадут своего места в составе просто так. Может, «Зенит» его выкупил и отдаст в аренду для получения игровой практики в «Сочи»?



Есть такой Данила Прохин, воспитанник «Зенита». Он по амбициям, потенциалу ничем не уступает Алипу. Если взять статистику Алипа и его результативных ошибок, то их наберётся много. Может, Сергей Семак видит его потенциал, чего не видим мы? Но, опять-таки, получается, это приобретение не для стартового состава.



Скорее всего, для подстраховки больше. Ловрен, думаю, доиграет сезон за «Зенит». Может, найдёт себе новый клуб, с учётом выступления на чемпионате мира. Хотя в матче с Аргентиной центральные защитники хорватов провалились. А если захочет, останется в Петербурге. В России он ещё два-три сезона может спокойно играть, «машина» такая. Ему 33 года. Так что Алипа взяли «для комплекта», как говорится», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».



Накануне, 14 декабря, «Зенит» объявил о подписании контракта с Нуралы Алипом по схеме «2,5+1». Сине-бело-голубые выкупили права на казахстанского защитника у алматинского «Кайрата».



«Зенит» в 17 матчах набрал 42 очка и ушёл на зимний перерыв, располагаясь на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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