Президент «Аль-Нассра» — о Роналду: я желаю Криштиану всего наилучшего при любом решении

Президент футбольного клуба «Аль-Насср» из Саудовской Аравии Муслим Аль-Муаммар прокомментировал возможное подписание португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Криштиану недавно играл на чемпионате мира, он был занят. Я не ожидал, что он будет вести переговоры с кем-либо. Мы не будем рассматривать других игроков. Я желаю Криштиану всего наилучшего при любом решении», — приводит слова президента «Аль-Нассра» из эфира SSC Sports инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее появилась информация, что Роналду может перейти в «Аль-Насср», подписав контракт на 2,5 года с зарплатой € 200 млн за сезон, однако 37-летний португалец настроен продолжить карьеру в одном из европейских топ-клубов, выступающих в Лиге чемпионов. Роналду поддерживает форму, тренируясь на базе мадридского «Реала».

Новость по теме Тренер «Аль-Нассра» ответил на вопрос о возможном подписании Роналду

Роналду уехал с тренировочной базы «Реала»