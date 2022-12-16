Президент «Аль-Нассра» — о Роналду: я желаю Криштиану всего наилучшего при любом решении

Президент футбольного клуба «Аль-Насср» из Саудовской Аравии Муслим Аль-Муаммар прокомментировал возможное подписание португальского нападающего Криштиану Роналду.
«Криштиану недавно играл на чемпионате мира, он был занят. Я не ожидал, что он будет вести переговоры с кем-либо. Мы не будем рассматривать других игроков. Я желаю Криштиану всего наилучшего при любом решении», — приводит слова президента «Аль-Нассра» из эфира SSC Sports инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее появилась информация, что Роналду может перейти в «Аль-Насср», подписав контракт на 2,5 года с зарплатой € 200 млн за сезон, однако 37-летний португалец настроен продолжить карьеру в одном из европейских топ-клубов, выступающих в Лиге чемпионов. Роналду поддерживает форму, тренируясь на базе мадридского «Реала».
Роналду уехал с тренировочной базы «Реала»
- 16 декабря 2022
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