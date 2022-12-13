Тренер «Аль-Нассра» ответил на вопрос о возможном подписании Роналду

Главный тренер «Аль-Нассра» Руди Гарсия ответил на вопрос о возможном подписании Криштиану Роналду.
«Думаю, что любой тренер был бы рад тренировать такую великую звезду, как Криштиану, и уже в ноябре 2021 года я был очень близок к переходу в «Юнайтед». Они выбрали Ральфа Рангника, но я дважды встречался с [директорами «МЮ»] Джоном Мерто и Дарреном Флетчером. Я был очень близок к тому, чтобы тренировать этот клуб, и я был очень мотивирован. Кто бы не был мотивирован тренировать «Юнайтед»? Один только интерес со стороны «Юнайтед» позволил мне быть уверенным в своих амбициях в будущем. Всегда думал, что великими игроками легче всего руководить, потому что они очень умны. Я убедился в этом на примере Франческо Тотти в «Роме», — приводит слова специалиста As.
- 13 декабря 2022
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