«Манчестер Сити» хочет подписать Букайо Саку и Джуда Беллингема

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после продления своего соглашения с клубом до 2025 года продолжает строить планы по усилению состава. Как сообщает 90min, испанский специалист хотел бы видеть в команде двух английских звёзд — вингера «Арсенала» Букайо Саку и хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Канониры» уже около года ведут переговоры с Сакой о новом контракте, и ожидается, что 21-летний вингер станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Но если Букайо не согласится остаться в лондонской команде, то «Манчестер Сити» сможет переманить игрока к себе.

Беллингем, которого активно пытается подписать «Ливерпуль», ещё раздумывает над продолжением своей карьеры. Но «горожане» надеются, что перспектива работы с Гвардиолой и воссоединение с бывшим одноклубником Эрлингом Холандом станут ключом к привлечению Джуда на «Этихад». На английского хавбека также претендует мадридский «Реал».

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