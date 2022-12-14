Гвардиола решил подписать Альвареса в «Ман Сити» лишь после ухода Торреса в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не планировал подписывать в свою команду 22-летнего форварда «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса. Испанский специалист одобрил этот переход лишь после трансфера нападающего Феррана Торреса в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.
Подписание Альвареса в январе 2022 года обошлось в € 21,4 млн, но оставшуюся часть сезона он провёл в «Ривер Плейт». Продажа Торреса «Барселоне» принесла € 55 млн.
В нынешнем сезоне Альварес в 20 матчах за «Манчестер Сити» забил семь голов и отдал две результативные передачи. Он поехал в составе сборной Аргентины на чемпионат мира и уже забил на турнире четыре гола и отдал голевую передачу в шести встречах. Аргентинцы вышли в финал ЧМ-2022, где сыграют с победителем пары Франция — Марокко.
Тренер Аргентины вышел к болельщикам через 40 минут после матча. Видеоролик:
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