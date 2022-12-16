Ди Марцио: Роналду получил предложение только от «Аль-Нассра». В Европе нет вариантов

Известный итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио рассказал о ситуации с нападающим Криштиану Роналду, который в данный момент находится без клуба.

«Единственное предложение, которое он получил, исходило от «Аль-Нассра». Они уже хотели подписать его летом, и теперь на столе стоит предложение в € 200 млн за сезон по контракту на два с половиной года. Криштиану действительно хотел остаться в Европе, но конкретных предложений от европейских клубов ему не поступало. Только из «Ньюкасла», но идея заключалась в том, что он мог бы играть там до июня, а потом перейти в «Аль-Насср».



Конечно, у него нет действующего контракта, поэтому предложения всё еще могут поступать, но мне интересно, произойдёт ли это. На данный момент возможны только арабские команды, например, из Дубая. В Европе у него нет вариантов. Да, португальский «Спортинг» очень хочет его заполучить, но, конечно, не может конкурировать в финансовом плане с «Аль-Нассром» и другими арабскими клубами», — приводит слова Ди Марцио Soccernews.nl.

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