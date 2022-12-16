Почеттино: знаю, каково это — руководить Месси. Он для меня как Марадона — я восхищался им

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от руководства нападающим Лионелем Месси в парижском клубе, а также сравнил его с Диего Марадоной.

«Я знаю, каково это — руководить Месси, он был у меня в прошлом сезоне в «ПСЖ». Он олицетворял для меня то же самое, что и Марадона. Вы восхищаетесь им на расстоянии и думаете, что он лучший игрок в мире. Он относится к тому типу игроков, которые, когда играют в футбол, вызывают у вас улыбку и чувство гордости. Вы можете назвать его особенным, сверхчеловеком или суперигроком. И когда вы встречаете таких игроков, как Марадона, вы можете только восхищаться ими.

Так что Месси — игрок, который знает всё. У него есть способность точно понимать, что происходит на поле и что от него нужно команде. И если он у вас есть, как и в случае с Марадоной, вы должны наслаждаться этим. Видеть его там, тренирующимся с тобой 90 минут или два часа, это невероятно. Так что для меня это был удивительный опыт — иметь возможность делить с ним тренировочную площадку.

Собственная мотивация Месси удивительна. Вы не найдёте более конкурентоспособного игрока, чем он или Марадона. Они ненавидят проигрывать даже больше, чем обычные игроки. У них есть способность быть готовыми к соперничеству в каждой отдельной игре, в каждой отдельной сфере своей жизни. Месси готов прийти первым на тренировочную площадку, чтобы быть готовым выйти на поле», — написал Почеттино для The Athletic.

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