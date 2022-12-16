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Нигматуллин: большого интереса к матчу за третье место на ЧМ нет. Проводится для галочки

Нигматуллин: большого интереса к матчу за третье место на ЧМ нет. Проводится для галочки
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Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о матче за третье место чемпионата мира между сборными Хорватии и Марокко.

«Матч за третье место называется утешительным финалом. Большого интереса к нему нет. Он проводится для галочки. Лично у меня нет к нему интереса. Я не планирую смотреть. Думаю, с моим мнением многие будут солидарны.

Прежде всего матч будут смотреть поклонники Хорватии и Марокко. Большого спортивного интереса и спортивной составляющей в такой игре не будет. Вполне возможно, что дадут сыграть тем, кто меньше получал практики. Чаще всего так и происходит», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч за бронзовые медали состоится в субботу, 17 декабря. Начало встречи – в 18:00 по московскому времени.

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