Журналист Ди Марцио рассказал, что «Шахтёр» просит за Мудрика около € 35 млн

Итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио рассказал о состоянии трансфера полузащитника «Шахтёра» Михаила Мудрика, а также о том, сколько украинский клуб требует за своего футболиста.

«Мудрик действительно хороший игрок. «Милан» хотел подписать его минувшим летом на случай ухода Рафаэла Леау, но он был слишком дорог для итальянского клуба. На данный момент «Арсенал» пытается подписать его, потому что знает, что имеет дело с очень талантливым игроком. Но случится ли трансфер в январе… Не знаю.

То, что «канониры» находятся в лучшем положении, чтобы подписать его, несомненно. Но «Шахтёр» – сложный партнёр по переговорам и просит за него, наверное, около € 35 млн», — приводит слова журналиста портал Soccernews.nl.