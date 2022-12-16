Хулиан Альварес: я раньше даже мечтать не мог, чтобы оказаться рядом с Месси
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Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес поделился впечатлениями от совместных выступлений с капитаном команды Лионелем Месси, а также от предстоящей игры в финале чемпионата мира.
«Это мечта, о которой я даже не мог вообразить, — оказаться рядом с Лео [Месси]. Мне кажется, что это сон, который я осуществил, но верил ли я вообще, что мне может присниться такой сон? Это радость для всех, мы довольны тем, чего достигли. Мы просто счастливы были сделать это для страны и наших болельщиков. Я счастлив лично и за команду, мы заслужили это», — приводит слова Альвареса Evening Standard.
Финальный матч чемпионата мира между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи – в 18:00 мск.
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