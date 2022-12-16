В «ПСЖ» назвали ценник Килиана Мбаппе

Высокопоставленный источник в «ПСЖ», пожелавший остаться инкогнито, оценил реальную стоимость нападающего парижан Килиана Мбаппе. По словам источника, форвард решил остаться во французской команде не ради денег, ведь мадридский «Реал» предлагал ему более выгодные условия.

«Если люди осознают, насколько ценен Мбаппе сегодня, то они должны понимать, насколько Килиан важен для нашего клуба.

Ценник Мбаппе? 300–350 миллионов евро. «Реал» предлагал Мбаппе больше, чем предлагали мы. И он сделал свой выбор в пользу нас. Это о многом говорит. Килиан выбрал остаться в «ПСЖ», и дело вовсе не в деньгах», — приводит слова источника из «ПСЖ» The Telegraph.

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